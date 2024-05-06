صلاح يواصل كتابة التاريخ برقم قياسي في البريميرليج

2024-05-06 08:54:03 - المصدر: واع

متابعة - واعسجل النجم المصري محمد صلاح، هدفا وصنع هدفين في مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه توتنهام (4-2) ، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا"، بات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى حاجز 10 أهداف أو أكثر و10 تمريرات حاسمة أو أكثر، في 3 مواسم متتالية.وأضافت الشبكة، أن صلاح أصبح ثاني لاعب فقط يصل إلى هذا الرقم بالدوري الإنجليزي الممتاز في 5 مواسم، بعد أسطورة مانشستر يونايتد واين روني.يذكر أن صلاح سجل 18 هدفا مع ليفربول في البريميرليج هذا الموسم، كما صنع 10 أهداف.