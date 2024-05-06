ارتفاع العقود الآجلة للنفط بعد رفع السعودية سعر البيع الرسمي للخام الخفيف

2024-05-06 09:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، بعد رفع السعودية سعر الخام لمعظم المناطق في يونيو حزيران المقبل وتضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما جدد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس في المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط.

وبحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.24 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 78.40 دولار للبرميل.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها المباع إلى آسيا وشمال غرب أوروبا والبحر المتوسط في يونيو حزيران، مما يشير إلى توقعات بزيادة الطلب هذا الصيف.

وقال وارن باترسون، رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في (آي.إن.جي) في مذكرة "بعد انخفاضه بما يزيد قليلا عن 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب انحسار التوترات الجيوسياسية، بدأ خام برنت أسبوع التداول الجديد على أساس أقوى، وفتح على ارتفاع".

وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن رفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي لشهر يونيو حزيران لمعظم المناطق وسط شح الإمدادات خلال هذه الفترة الفصلية.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت العقود الآجلة لكلا الخامين أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر، إذ تراجع برنت أكثر من 7 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 6.8 بالمئة، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

كما تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط مع استمرار المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ومع ذلك، تضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد في ظل إصرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مطلبها إنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك.



