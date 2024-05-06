2024-05-06 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين، (6 آيار 2024)، أن اعتقال عصابة من الجنسية الأجنبية لا يعني تحول بغداد إلى مركز لهذه العصابات.

وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن تحول بغداد الى مركز حيوي للعصابات الباكستانية، غير صحيح وهو بعيد عن الواقع"، مبيناً أن "اعتقال عصابة من الجنسية الأجنبية لا يعني أن العاصمة تحولت لمركز لهذه العصابات، خاصة في ظل الحملات الأمنية لملاحقة المقيمين غير الرسميين".

وبين إسكندر، انه "هناك عصابات مختلفة للجريمة المنظمة أصبحت تستغل بعض المقيمين غير الرسميين ببعض الجرائم المختلفة، لكن الحملة الأمنية ضد تلك العصابات وضد هؤلاء المقيمين غير الرسميين من مختلف الجنسيات ستحد بشكل كبير من هذه الظاهرة، خاصة أن تلك العمليات مستمرة وتستهدف مناطق مختلفة وستمتد الى المحافظات أيضا خلال الفترة المقبلة".

يذكر ان وزارة الداخلية نفذت حملة امنية واسعة في (3 آيار 2024) تمكنت من خلالها من القبض على شبكة خطف وابتزاز مكونة من (12) شخصًا من جنسية أجنبية، حيث يقومون بخطف وابتزاز اشخاص ومساومة ذويهم ضمن منطقة بغداد الجديدة.