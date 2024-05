ذي قار: بلدية قلعة سكر تعلن عن التصاميم القطاعية للعشوائيات والمناطق البيضاء

2024-05-06 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت دائرة البلدية في قضاء قلعة سكر، اليوم الاثنين، عن التصاميم القطاعية الجديدة للمناطق البيضاء والعشوائية في القضاء. وذكرت وثيقة رسمية لدائرة بلدية القضاء، حصلت عليها “شبكة اخبار الناصرية”، أنها ” تعلن عن التصميم القطاعي الجديد للمناطق البيضاء والعشوائية والمؤشرة في الخرائط المرفقة أدناه لتصميم القطاعي الأساس...

