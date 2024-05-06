هيئة التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد

2024-05-06 10:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المحالين على التقاعد لشهر أيار.

وقال معاون مدير هيئة التقاعد، حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استكمالاً لإجراءات هيئة التقاعد الوطنية والمتضمنة تبسيط الإجراءات وصرف مستحقات المتقاعدين، نعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المحالين على التقاعد ضمن وجبة رواتب شهر أيار".

وأضاف أن "عدد القيود بلغ 5740 قيداً"، داعياً "من تصلهم رسائل المكافأة الى مراجعة المصارف والمنافذ لتسلمها".

وأكد أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات الهيئة في صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من صرف الراتب التقاعدي".