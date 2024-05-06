2024-05-06 10:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، إجراء عمليات تحرٍّ وتفتيش بحق مسؤول في شركة توزيع كهرباء البصرة إثر اتهامه باقتراف جريمة الرشوة.

وافادت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأن "فريقاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة أجرى عمليات التحرّي والتفتيش؛ من أجل تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقّ المعاون الفني لمدير مديرية توزيع كهرباء/ فرع البصرة وذلك بالتعاون مع قوَّةٍ من جهات إنفاذ القانون".

وأوضحت، أن " أمر القبض القضائي الصادر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) جاء على خلفيَّة ضبط الهيئة لمُتَّهمين في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الجنوبيَّة بالجرم المشهود مُتلبّسين بالرشوة؛ بعد قيامهما بتسلُّم مبلغٍ قدرُه ثلاثة ملايين دينار من أحد المشتكين".

واشارت الى أن "المتهمين تسلّما مبلغ الرشوة؛ لقاء رفع مُحوّلةٍ كهربائيَّةٍ من أمام العقار العائد للمشتكي"، مؤكدةً "اعترفا بأنهما وسيطان لتسلُّم المبلغ وتسليمه للمُتَْـهم الرئيس، "المعاون الفني لمدير مديرية توزيع كهرباء/ فرع البصرة".

ونوَّهت بأن "عمليات البحث والتفتيش - التي قام بها فريق مُديريّة تحقيق الهيئة في البصرة منذ صدور المُذكّرة بحقّ المتهم الهارب- ما زالت جاريةً وأن الفريق يعمل حثيثاً للقبض عليه، وتسييره للقضاء؛ ليصدر الأخير القرار المناسب بحقه".