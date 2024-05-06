2024-05-06 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، بالقاء القبض على 120 مخالفًا غالبيتهم أجانب في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "خلال عملية تفتيش نفذتها الاجهزة الامنية ضمن منطقة المهدية في الدورة، تم إلقاء القبض على 48 مخالفا عراقيا بتهم مختلفة".

واضاف، "كما تم القاء القبض على 72 متهما من جنسيات عربية واجنبية مخالفين لشروط الاقامة".



