صحيفة ايرانية تكشف اجندات زيارة بارزاني الى طهران

2024-05-06 11:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت صحيفة همشهري الايرانية عن اجندات زيارة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى طهران وتقول: ان الزيارة تأتي بعد نحو ثلاث سنوات من المشاورات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية. ووصل نيجيرفان بارزاني، الأحد، برئاسة وفد رفيع المستوى من اقليم كوردستان إلى العاصمة الايرانية طهران، في وقت شهدت العلاقات بين الجانبين تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة. وكتبت همشهري أن "زيارة نيجيرفان بارزاني إلى طهران واجتماعه مع كبار المسؤولين الإيرانيين تظهر رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الثنائية وطرح رؤية جديدة من اجل توسيع التعاون بين أربيل وطهران". وترى الصحيفة الإيرانية زيارة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني في خمسة مواضيع، أحدها يتمثل في