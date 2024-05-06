2024-05-06 11:06:07 - المصدر: منصة إيشان

حدَّدت وزارة النفط الحادي عشر من أيار الحالي موعداً لانطلاق جولتي التراخيص الخامسة المكملة والسادسة. وقال معاون مدير عام دائرة العقود والتراخيص البتروليَّة في الوزارة، محمد نجم السعدي، في حديث لجريدة “الصباح”: تابعته منصة “إيشان” إنَّ “عمليات بيع حقائب المعلومات الخاصة بالحقول التي ستُطرح خلال الجولتين لا تزال مستمرة رغم وصولها إلى أكثر من 20 […]

ظهرت المقالة النفط تحدد موعد انطلاق جولتي التراخيص الخامسة والسادسة أولاً على Eishan.