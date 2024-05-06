2024-05-06 11:06:07 - المصدر: منصة إيشان

قالت محطة إذاعة إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية بدأت إجلاء المدنيين الفلسطينيين من منطقة رفح قبل هجوم محتمل على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة، قد تشمل عملية الإخلاء نحو 100 ألف فلسطيني. وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، إن الجيش الإسرائيلي بدأ إخلاء أحياء في رفح، وعدد من الأحياء الشرقية القريبة من الحدود الإسرائيلية. وجاء […]

ظهرت المقالة إذاعة عبرية: الجيش الإسرائيلي بدأ بإخلاء أحياء في رفح من الفلسطينيين أولاً على Eishan.