السوداني يتلقى دعوة أذرية للمشاركة في مؤتمر للمناخ

2024-05-06 11:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، دعوة للمشاركة في مؤتمر للمناخ يعقد في أذربيجان تشرين الثاني المقبل.

وقال مكتبه في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق نصير ممدوف.

وبين، أن اللقاء شهد تسليم دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي سيُعقد في أذربيجان في شهر تشرين الثاني المقبل.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وتدعيم آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية، وفي مجال الطاقة والاستثمار.

وبحسب البيان فقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الأوضاع في المنطقة، و"مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الوحشي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة"، مؤكدا "أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي والدول الكبرى مسؤوليتها في إيقاف هذا العدوان، والحفاظ على أرواح المدنيين".