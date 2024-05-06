الأربعاء.. جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي تتجه نحو "العيساوي"

2024-05-06 11:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين، بوجود اتفاق سياسي بين الكتل النيابية على عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس مجلس النواب.

وأبلغت مصادر عدة، وكالة شفق نيوز، بأن الأغلبية من الكتل السياسية تتجه نحو دعم ترشيح سالم العيساوي لتولي رئاسة المجلس.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد مشاورات واسعة بين الأحزاب والكتل السياسية.

وفي وقت سابق، قررت الكتل السُنية الثلاث "السيادة، العزم، الحسم الوطني"، ترشيح النائب "سالم مطر العيساوي" لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، الذي أبعد بقرار قضائي.