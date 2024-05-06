رئيس رابطة المصارف الاهلية يوجه دعوة "مهمة" للبنك المركزي بشأن القطاع المصرفي

2024-05-06 11:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه رئيس رابطة المصارف العراقية الأهلية، وديع الحنظل، اليوم الاثنين، دعوة الى البنك المركزي العراقي تخص القطاع المصرفي العراقي، فيما تطرق الى حرمان المصارف العراقية من التعامل بالدولار. وقال الحنظل في كلمة له بمؤتمر التحديات التي تواجه المصارف العراقية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة، وتابعتها الاقتصاد نيوز، رؤیتنا وعملنا حول بناء قطاع مصرفي عراقي قوي ، قادر على مواجھة التحدیات والمساھمة بشكل أكبر في تمویل المشاریع بمختلف أنواعھا ودعم الاقتصاد العراقي وتطویر الشراكات المحلیة والدولیة وتعزیز مفاھیم الشمول المالي في المجتمع. وأضاف، أن المنطقة العربية تشهد تحدیات كبیرة على كافة المستویات ومنھا التحدیات الاقتصادیة وتحدیات العمل المصرفي على وجه الخصوص ومنھا ما حدث في العراق من حرمان في التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة الدولار والذي یقارب نصف عدد المصارف العراقیة والذي اثر بشكل كبیر وواضح على الخدمات المصرفیة داخل العراق. وأوضح مدير رابطة المصارف الاهلية العراقية: أشید بجھود الحكومةً العراقیة، والبنك المركزي العراقي في حل ھذه الإشكالیات مع الجانب الأمریكي خصوصا ما نتج عن زیارة رئیس مجلس الوزراء محمد شیاع السوداني، الى واشنطن، ولقاء عدد من الشخصیات الأمریكیة والمخرجات التي حددت تحدید لجنة للمراجعة ووضع خارطة طریق للحلول. وبين الحنظل، أن رابطة المصارف الخاصة العراقیة على استعداد تام للتعاون ودعمخطط الحكومة والبنك المركزي العراقي والمساھمة في تحسین بیئة العمل المصرفي وتطویر البنیة التحتیة للمصارف وفق أفضل الممارسات الدولیة. ودعا الحكومة العراقیة والبنك المركزي، الى العمل على تعزیز القطاع المصرفي الخاص، من خلال دعم المصارف الخاصة بشكل العام والمصارف المحرومة بشكل خاص لضمان استمرار عملھا وفتح آفاق العمل المصرفي بشكل أوسع سواء داخل العراق أو المساعدة ببناء علاقات متینة مع المؤسسات المالیة الدولیة.