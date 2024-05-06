"الصدمات تغيرت".. محافظ البنك المركزي يبين تأثير انفتاح المصارف العراقية على مثيلاتها الدولية

2024-05-06 11:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بين محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الاثنين، تأثير انفتاح المصارف العراقية على مثيلاتها الدولية، فيما اشار الى أن الاقتصاد العالمي بدأ يواجه مرحلة تتسم بارتفاع مستويات الدين العام والخاص. العلاق في كلمة له بمؤتمر التحديات التي تواجه المصارف العراقية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة، وتابعتها الاقتصاد نيوز، قال، إن البنوك المركزية واجهت تحديات متزايدة بعد عقوداً من المظاهر وأقرب إلى السكون بدءاً من الانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم ، لافتا الى أن الاقتصاد العالمي بدأ يواجه مرحلة تتسم بارتفاع مستويات الدين العام والخاص. وأضاف، أن طبيعة الصدمات المحلية والدولية والتاريخية تغيرت بسبب زيادة الطلب أو انخفاضه باستثناء صدمات العرض، بالاضافة الى تحديات جديدة تتمثل بالاستقرار المالي في السياسة المالية العامة وقرار الضبط المالي الذي يستلزم تقليص الإنفاق أو زيادة الإيرادات المحلية. وأوضح محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي العراقي وخلال السنوات الماضية انفتح على المؤسسات المالية المحلية على مثيلاتها الدولية وبقدر ما يحققه كل ذلك من تحقيق التواصل والانتباه مع العالم الخارجي فإنه بلا شك يحمل تحديات وأثار كثيرا. وتابع علي العلاق: نأمل أن يوفق هذا المؤتمر في الوصول إلى حلول الناجعة لهذا التحدي وتكريس التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية العربية والمصاريف العربية والمؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقرار والنمو.المؤتمر في الوصول إلى حلول الناجعة لهذا التحدي وتكريس التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية العربية والمصاريف العربية والمؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقرار والنمو.