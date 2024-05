أبرزها دعم اقتصاد المحافظة.. ملفات مهمة على طاولة مجلس ذي قار وشركة نفطها

2024-05-06 12:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وقال رئيس لجنة الطاقة عزة عودة الناشي، في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إنه “زار شركة نفط ذي قار لبحث سبل دعم الاقتصاد في المحافظة”. وأضاف أنه “بحث سبل التعاون وإيجاد الحلول لدعم الاقتصاد في محافظة ذي قار عبر خطط الشركة ومنافعها الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين...

