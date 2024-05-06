2024-05-06 12:18:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن “حزب الله” اليوم الاثنين، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان التابعة للجيش الإسرائيلي بصواريخ الكاتيوشا، ردا على الغارة الإسرائيلية هذه الليلة التي استهدفت بعلبك شمال شرقي لبنان. وقال حزب الله في بيان، إنه “دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏وردا على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع قصف مجاهدو […]

ظهرت المقالة حزب الله اللبناني يستهدف مقر قيادة الجولان للجيش الإسرائيلي ردا على غارة في بعلبك أولاً على Eishan.