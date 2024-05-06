2024-05-06 12:36:03 - المصدر: واع

بغداد – واعدخل منتخبنا النسوي للدراجات الهوائية معسكراً تدريبياً في محافظة السليمانية وذلك تحضيراً للمشاركات الخارجية المقبلة.وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن" منتخبنا النسوي للدراجات الهوائية وبعد انتهاء المرحلة الثانية لدوري أندية العراق انتظم في معسكر داخلي احتضنته محافظة السليمانية وذلك تحضيراً للمشاركات الخارجية المقبلة ".وأضاف أن" المعسكر مستمر بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب الإيراني رامين ميهرباني ومشرفة الفريق بسمة إياد وسيروان سامي (ميكانيك) المنتخب، وبمشاركة اللاعبات داهات كاوه قادر وزهراء كطران وله نيا هادي وهدير نعمة، بمتابعة مستمرة من قبل رئيس الاتحاد الدكتور علي حميد وللجنة الفنية في الاتحاد".