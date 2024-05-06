2024-05-06 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في أذربيجان.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق نصير ممدوف"، مبيناً أن " اللقاء شهد تسليم دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي سيُعقد في أذربيجان في شهر تشرين الثاني المقبل".

واضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وتدعيم آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية، وفي مجال الطاقة والاستثمار".

واشار الى أنه "تطرق اللقاء ايضا إلى الأوضاع في المنطقة، ومواصلة قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الوحشي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي والدول الكبرى مسؤوليتها في إيقاف هذا العدوان، والحفاظ على أرواح المدنيين".



