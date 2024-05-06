رئيسي ونيجيرفان بارزاني يتفقان على التنسيق بين إيران والعراق وإقليم كوردستان للاستقرار في المنطقة

2024-05-06 12:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، خلال زيارة رسمية لطهران.

وخلال الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس ووزير الداخلية ووفد من رئاسة إقليم كوردستان، أكد الجانبان على تعزيز العلاقات بين إيران والعراق وإقليم كوردستان على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، إلى جانب الإشادة بالعلاقات العريقة والتاريخية بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كوردستان.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، أن الرئيس رئيسي عبر عن شكر وتقدير جمهورية إيران الإسلامية لإقليم كوردستان على التسهيلات والمساعدات التي يقدمها للزوار الإيرانيين الذين يقصدون العتبات المقدسة في جنوب العراق، خلال مرورهم عبر إقليم كوردستان. من جهته، شكر رئيس إقليم كوردستان دعم إيران ومساعداتها للعراق والإقليم.

وفي محور آخر من الاجتماع، شدد الجانبان على ضرورة وأهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين جمهورية إيران الإسلامية وبين العراق وإقليم كوردستان لحماية الأمان والاستقرار في المنطقة.

وهذه الزيارة هي الخامسة خلال 11 عاماً، يعتزم خلالها رئيس الإقليم تعزيز العلاقات بين الإقليم وطهران، عبر مباحثات مع كبار القادة الإيرانيين.

وبحسب مسؤول في مكتب بارزاني لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الزيارة مهمة، تأتي بعد جولة مباحثات موسعة مع القادة السياسيين في بغداد، قال رئيس الإقليم إنه يدشن فيها مرحلة جديدة من العلاقة.

كما تأتي بعد مجيء الرئيس التركي إلى بغداد وأربيل الشهر المنصرم، في زيارة اعتبرت تاريخية.