رابطة شركات السفر: نعمل على عقد تفاهمات والانفتاح على دول العالم

2024-05-06 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكدت رابطة شركات السفر والسياحة، اليوم الاثنين، العمل على عقد تفاهمات واتفاقيات تعزز سوق العمل السياحي والانفتاح على دول العالم.وذكر بيان لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجناح العراقي افتتح صباح اليوم في معرض سوق السفر العربي ATM في دبي"، مبيناً أن "المعرض انطلق بمشاركة شركات سفر وسياحة من مختلف المحافظات العراقية".وقال رئيس رابطة شركات السفر والسياحة، حيدر عامر الدجيلي: إن "الرابطة شاركت في المعرض من خلال جناح رسمي يمثل العراق للمرة الثالثة على التوالي"، لافتاً الى أن "معرض سوق السفر العربي يعتبر من المعارض العربية والعالمية المهمة والتي تشارك فيها شركات ومنظمات متعدد متخصصة في العمل السياحي من جميع دول العالم".وتابع الدجيلي، أن "الهدف من المشاركة هو إبراز العراق كوجهة سياحية مهمة في الشرق الأوسط والترويج للسياحة الآثارية والدينية والثقافية ذو أهمية لما تتمتع به أرض بلاد الرافدين من مواقع وآثار مهمة".وأضاف، "نعمل على عقد تفاهمات واتفاقيات تعزز سوق العمل السياحي المشترك والانفتاح على جميع دول العالم".