الجنائية المركزية: السجن 10 سنوات بحق منتحل صفة ضابط في مديرية الترقيات بالداخلية

2024-05-06 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أصدرت المحكمة الجناية المركزية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق منتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "المحكمة الجناية المركزية، اصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان قام بانتحال صفة ضابط في وزارة الداخلية عن جريمة ابتزاز واخذ مبالغ مالية من الضباط المنسوبين في وزارة الداخلية".

واضاف، أن "المدان هو منتسب في وزارة الداخلية قام بانتحال صفة ضابط برتبة رائد في مديرية الترقيات في مقر وزارة الداخلية وكان يقوم بالاتصال بالضباط المشتكين والالتقاء بهم واخذ مبالغ مالية منهم لغرض درج أسمائهم في جدول الترقيات".

وتابع، أن "الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام القرار 160/اولاً /1و2 لسنة 1983 المعدل".