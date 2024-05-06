2024-05-06 12:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية تشهد أسواق الناصرية المحلية ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض مفردات الخضروات والفواكه ليوم الاثنين المصادف 6 ايار للعام 2024 طماطم مستوردة سعر الكيلو 1000 دينار طماطم الزبير سعر الكيلو 750 دينار بطاطا سعر الكيلو 1000 دينار باميا سعر الكيلو 5500 دينار بصل سعر الكيلو 750 دينار خيار...

The post الفواكه والخضروات في الناصرية [رخيصة] أم [غالية]؟ إليك ما ستجده في الأسواق اليوم الاثنين appeared first on شبكة اخبار الناصرية.