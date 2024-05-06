السجن 10 سنوات بحق منتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية

2024-05-06 12:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجناية المركزية، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان قام بانتحال صفة "ضابط برتبة رائد" في مديرية الترقيات في وزارة الداخلية عن جريمة ابتزاز واخذ مبالغ مالية من الضباط المنسوبين في وزارة الداخلية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان هو منتسب في وزارة الداخلية قام بانتحال صفة ضابط برتبة رائد في مديرية الترقيات في مقر وزارة الداخلية وكان يقوم بالاتصال بالضباط المشتكين والالتقاء بهم واخذ مبالغ مالية منهم لغرض درج أسمائهم في جدول الترقيات".

وتابع أن " الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام القرار 160/اولاً /1و2 لسنة 1983 المعدل".