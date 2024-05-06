رئيس الوزراء وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان ملفات الشراكات الاقتصادية والطيران المدني وحرب غزة

2024-05-06 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر، اليوم الاثنين، ملفات الشراكات الاقتصادية والطيران المدني وحرب غزة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الاثنين، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر"، مبيناً أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي، وأهمية توجيه الجهود نحو المزيد من التعاون وعقد الشراكات الاقتصادية المثمرة مع دول الاتحاد".

وأضاف أنه "تمّ التطرق إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، والإجراءات المتخذة؛ من أجل استئناف الطيران العراقي في المجال الجوي الأوروبي"، لافتاً الى أن "اللقاء شهد أيضاً، بحث التعاون مع مصرفَي الاستثمار والتنمية والإعمار الأوروبيين؛ لتعزيز الخبرات ودعم مشاريع القطاع الخاص للتنموية في العراق".

وذكر أن "اللقاء بحث الأوضاع المأساوية في غزة، والسياسات العدوانية والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضدّ المدنيين الأبرياء، والتأكيد على ضرورة إيقاف العدوان وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين".