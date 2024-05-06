2024-05-06 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، القاء القبض على 29 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة، فيما اكدت ضبط مبلغاً مالياً وجوازات سفر منتهية الصلاحية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للقيادة تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللواء الأول في فرقة الرد السريع تمكن من القاء القبض على 29 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة" مشيرا الى انه "تم ضبط مبلغا ماليا وجوازات سفر منتهية في مناطق سبع قصور وحي البساتين وحي الشعب في بغداد"، لافتا الى ان العملية تمت بالاشتراك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة شرطة بغداد الرصافة ودائرة الإقامة في وزارة الداخلية".

وأشار البيان، إلى أن "في وقت سابق تمكن الفوج الثاني التابع للواء الثالث تمكن من إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء صادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

واضاف انه "تم تسليم المتهمين والمخالفين الى جهة الطلب أصولياً".



