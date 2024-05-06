2024-05-06 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

الحكيم يلتقي الوفد المشترك لتحالفي العزم والسيادة برئاسة الأستاذ مثنى السامرائي رئيس تحالف العزم والأستاذ سالم العيساوي رئيس كتلة السيادة النيابية وبحضور عدد من نواب التحالفين.

جدد الحكيم دعوته لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وشددنا على ضرورة توافق المكون السني الكريم على اختيار مرشح للموقع قدر الإمكان، وأهمية أن يتصف بحسن السلوك والمهنية والقدرة على الإدارة والإيمان بالنظام السياسي الجديد.

كما حمّلنا الجميع مسؤولية الحفاظ على الاستقرار الحالي الذي تشهده البلاد وتحويله إلى استقرار دائم، وبيّنا أن المنجزات ما كانت لتتحقق لولا تضحيات العراقيين من جميع المكونات.