ذي قار: الموافقة على استحداث قسم لوزارة التربية في قضاء الفجر

2024-05-06 14:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:وافقت وزارة التربية، اليوم الاثنين، على استحداث قسم لها في قضاء الفجر، بمحافظة ذي قار. وقال النائب عن محافظة ذي قار عادل الركابي، إن”وزارة للتربية وافقت على استحداث قسم للتربية في قضاء الفجر”، مبينا أن “الموافقة جاءت بعد تقديم قائمقامية قضاء الفجر طلب لاستحداث القسم”. وبحسب وثيقة رسمية...

