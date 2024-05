2024-05-06 14:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، بإصابة أربعة اشخاص جراء حادث تصادم جنوب ذي قار. وقال المصدر ل”شبكة اخبار الناصرية”، إن “أربعة أشخاص اصيبوا جراء حادث تصادم بين سيارتين جنوب ذي قار”.وأوضح أن “الحادث وقع بين عجلة صالون وعجلة حمل كبيرة على الطريق الرابط...

