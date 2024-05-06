2024-05-06 14:18:08 - المصدر: منصة إيشان

تشهد الولايات المتحدة أجواء متوترة بفعل أزمات داخلية وخارجية، في مرحلة تعد الأكثر اضطرابًا في تاريخ البلاد، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وقالت الصحيفة إنه “لا راحة للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل القريب”، مؤكدة أن الأمريكيين حاليًّا يعيشون “كمن يسير على الجمر وتتقاذفه الأزمات”. وبحسب الصحيفة، فقد كان الربيع الحالي مشتعلًا بأسوأ الطرق، مشيرة […]

ظهرت المقالة واشنطن بوست: الأمريكيون يعيشون “كمن يسير على الجمر وتتقاذفه الأزمات” أولاً على Eishan.