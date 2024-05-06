2024-05-06 14:18:08 - المصدر: منصة إيشان

كشفت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، الاثنين، عن نشاط مكافحة الاتجار بالبشر في العراق خلال 2023. وقال مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر العميد سرمد مصدق خلال مؤتمر صحافي، ان “عدد المعتقلين الكلي ضمن الاتجار بالبشر في العام الماضي 2023، بلغ 1866 معتقلا”. واضاف ان هذا” الرقم ينقسم الى 1230 متسولًا، و636 متهمًا بالاتجار بالبشر”. وأشار الى […]

ظهرت المقالة الاتجار بالبشر في العراق: 636 متهمًا و204 ضحايا خلال 2023 أولاً على Eishan.