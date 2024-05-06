2024-05-06 14:18:08 - المصدر: منصة إيشان

رصدت كتلة خدمات في مجلس النواب، الاثنين، “مفارقات” في سياسات البنك المركزي العراقي نتج عنها هدر بمليارات الدنانير، فيما طالبت رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وهيئة النزاهة، بالتحقيق في هذا الملف. وذكرت الكتلة في بيان إنها “تستغرب الازدواجية في قرارات البنك المركزي والسياسة التي تشير بكل جوانبها إلى هدر المال العام وتحقيق التخمة لعدد […]

ظهرت المقالة كتلة برلمانية: البنك المركزي يقدم العملة الصعبة لـ”المافيات” على طبق من ذهب.. على السوداني أن يتدخل أولاً على Eishan.