"سنوني" تعلن موافقة بغداد على بناء جامعة في سنجار

2024-05-06 14:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار، يوم الإثنين، موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على بناء جامعة في سنجار.

وأكد مدير ناحية سنوني خديدا جوكي لوكالة شفق نيوز، "قرب البدء بمشروع بناء جامعة في القضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الحكومة العراقية"، موضحاً أن "مساحة قطعة الارض المخصصة للجامعة تقدر بـ 200 دونم في منطقة اردا شمال سنجار". وسيشمل المشروع في بدايته وفقاً لمدير ناحية سنوني بناء "كلية التربية وكلية الزراعة"، مؤكداً ان "هناك مئات الطلاب في المنطقة يدرسون في جامعات دهوك والموصل مما يشكل عبئاً كبيرا عليهم".