نتائج التحقيق بحريق سوق القيصيرية: الحادث لم يكن بتماس كهربائي

2024-05-06 14:43:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء الكوردستانية، يوم الإثنين، نتائج التحقيق بحريق سوق القيصيرية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من وزير الكهرباء قامت لجنة التحقيق في الحوادث غير المرغوبة التابعة لوزارة الكهرباء بإشراف حسين حمد قادر مستشار الوزارة بزيارة مكان الحريق في اربيل".

وأشارت الى أنه "بحسب التحقيقات الأولية لم تكن هناك ادلة تشير الى ان الحريق كان بسبب الكهرباء"، مبينة أن "اللجنة ستستمر بالتنسيق والتعاون مع لجان التحقيق والجهات ذات العلاقة في محافظة أربيل".

ومساء أمس الاحد، اندلع حريق "كبير" في في سوق القيصرية وسط أربيل دون معرفة أسباب اندلاعه.