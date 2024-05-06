المنتجات النفطية: استرداد أكثر من 950 مليون دينار أثر ضبط وقود مهرب

2024-05-06 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النفط ممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، عن استردادها أكثر من 950 مليون دينار نتيجة ضبط ما يقارب 3 ملايين لتر من أنواع الوقود المعد للتهريب في مختلف المحافظات.

وقال مدير عام الشركة، حسين طالب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصيلة الضبط خلال سنوات من العمل لملاكات الشركة التفتيشية، بلغت ما يقارب 3 ملايين لتر من جميع أنواع الوقود وفي مختلف المحافظات".

وأكد، "متابعة وزارة النفط وشركة التوزيع لعمليات تهريب المشتقات النفطية، التي تمس أمن البلاد وتتلاعب بأموالها، من خلال استردادها وتطبيق الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وآفات التهريب".

من جهته، أكد مدير هيئة التفتيش، علاء عدنان محمود، على "استمرار الشركة من خلال إعداد الخطط المنظمة الستراتيجية من قبل الملاكات التفتيشية على متابعة عمليات التهريب في كل مكان وملاحقة عصابات تهريب الوقود.

وكشف عن أنواع المنتجات النفطية التي تم ضبطها وكميتها ومبالغها على النحو التالي :

- البنزين: ما يقارب (700) ألف لتر

المبلغ ما يقارب (317) مليون دينار

- زيت الغاز: أكثر من (725) ألف لتر

المبلغ: ما يقارب (303) ملايين دينار

- النفط الأبيض: أكثر من ( مليون و300 ألف ) لتر

المبلغ: ما يقارب (303) ملايين دينار

- نفط أسود: ما يقارب ( 348) ألف لتر

المبلغ: ما يقارب (35) مليون دينار

- ديزل: ما يقارب (55) ألف لتر

المبلغ: ما يقارب (7) ملايين دينار

- زيوت تالفة: ما يقارب (166) ألف لتر

المبلغ: أكثر من (33) مليون دينار

- مشتقات نفطية متفرقة مثل ( زيت الوقود ، زيوت ، منتجات مجهولة ، اسطوانات غاز): أكثر من (2000) لتر

- ⁠المبلغ: ما يقارب (3) ملايين دينار