السيد الحكيم يجدد دعوته لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

2024-05-06 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

جدد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، دعوته لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، محملا الجميع مسؤولية الحفاظ على الاستقرار الحالي.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "التقينا اليوم بالوفد المشترك لتحالفي العزم والسيادة برئاسة مثنى السامرائي رئيس تحالف العزم وسالم العيساوي رئيس كتلة السيادة النيابية بحضور عدد من نواب التحالفين".

وجدد السيد الحكيم دعوته "لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب"، مشددا "على ضرورة توافق المكون السني الكريم على اختيار مرشح للموقع قدر الإمكان، وأهمية أن يتصف بحسن السلوك والمهنية والقدرة على الإدارة والإيمان بالنظام السياسي الجديد".

وحمل "الجميع مسؤولية الحفاظ على الاستقرار الحالي الذي تشهده البلاد وتحويله إلى استقرار دائم"، لافتا الى ان "المنجزات ما كانت لتتحقق لولا تضحيات العراقيين من جميع المكونات".