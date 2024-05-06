2024-05-06 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، مع السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي آخر مستجدات وتطورات الاتفاقات العراقية - الامريكية.

وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي"، مبينا أن "الجانبين بحثا نتائج زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الناجحة إلى واشنطن، والتي شهدت لقاءات متعددة ومتنوعة لما فيه مصلحة العراق والمنطقة".

ووفقا للبيان، أكد الأعرجي، على "أهمية متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين وفي مجالات متعددة، لاسيما في مجالات النفط والطاقة والاستثمار".

واوضح، أن "الاعرجي بحث مع السفيرة الأمريكية، آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة في المجالات التي تخدم مصلحة البلدين".



