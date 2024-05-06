2024-05-06 15:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واع

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للجوجتسو رئيسَ الاتحاد العراقي للعبة مخلص حسن نائباً لرئيس الاتحاد القاري.

وقال حسن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الفوز بانتخابات الاتحاد القاري يمثل مسؤوليةً كبيرةً ، وسنعمل معاً من أجل الارتقاء برياضة الجوجتسو على المستوى الآسيوي"، مضيفاً أن "الفوز الذي تحقق للعراق في الانتخابات دليلٌ واضحٌ على نجاح عملنا، وسأكون حريصاً على استغلال منصبي في الاتحاد القاري خدمةً لأبناء اللعبة".

وجاء انتخاب حسن بالتزكية بعد انسحاب منافسه البحريني، وذلك خلال المؤتمر الانتخابي الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور ثلاثين عضواً يمثلون الهيئة العامة للاتحاد الآسيوي، كما انتخب مخلص حسن رئيساً لاتحاد غرب آسيا باللعبة، وأسفرت الانتخاباتُ عن فوز الإماراتي عبد المنعم الهاشمي بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي، فيما حصل الإماراتي فهد الشامسي على منصب الأمين العام.