النزاهة تطيح بمتهمين بالرشوة وانتحال الصفة والاحـتيال في ذي قار

2024-05-06 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مُحافظة ذي قار، فيما بينت أنَّه تمَّ خلالهما ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بالرشوة بالجرم المشهود، وآخر انتحل صفة مُوظَّفٍ في هيئة النزاهة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريقاً مُؤلفاً من ملاكات مكتب تحقيق ذي قار تمكَّن - بعد المُتابعة والمُراقبة - من ضبط مُوظَّفٍ في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ومُنسَّب إلى ديوان المحافظة مُتلبّس بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود بعد تسلُّمه الدفعة الأولى البالغة (10.000.000) ملايين دينارٍ؛ لقاء قيامه بإنجاز (32) مُعاملة تخصيص قطع أراضٍ من بلديَّـة الناصريَّـة مُخصّصة لشريحة المُوظفين".

وأضاف المكتب، أنَّ "المُتَّهم اتَّـفق على تسلُّم مـبلغ رشوةٍ تصل إلى (170.000.000) مـليون دينارٍ؛ مقـابل إتمام معـامـلات التخصيــص، لافتاً إلى أنَّ المُتَّهم أقرَّ أثناء التحقيق بعائديَّة المبلغ المضبوط إليه".

وأوضح أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".

وتابع، إنَّ "الملاكات، التي انتقلت إلى هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة، أطاحت بمُتَّهمٍ انتحل صفة مُوظَّفٍ في هيئــة النزاهــة الاتحاديَّة"، مُنبّهاً إلى "قيامه بتعقيب معاملات مستفيدين في هيئة الرعاية في ذي قار؛ مقابل تسلُّم مبالغ من المُواطنين الذين احتال عليهم". ونوَّه "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام القرار (160لسنة 1983)".