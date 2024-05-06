2024-05-06 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، موعد ذروة تساقط الامطار في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال الزيادي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "ذروة تساقط الأمطار في أماكن مختلفة من البلاد ستبدأ من مساء اليوم حتى الليل".

وأضاف، أن" الأقسام الشمالية مرشحة لهطول سقوط أمطار متوسطة الشدة الى غزيرة في محافظات دهوك وديالى وأجزاء من محافظات واسط وكركوك"، لافتا الى أنه "ستكون الامطار بين متوسطة الشدة ومتفرقة وستشمل العاصمة بغداد والفرات الأوسط وميسان وذي قار فيما ستكون الأجزاء الغربية ومحافظة البصرة فرصتهما ضئيلة".

وتابع الزيادي، أن "الحالة الماطرة ستضعف يوم غد الثلاثاء وسيقتصر تساقط الأمطار في الأقسام الشمالية والشرقية وتبدأ بالانحسار مساء يوم غد".



