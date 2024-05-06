الموارد المائية: الأمطار الأخيرة عززت الخزين المائي بنسبة 10%

2024-05-06 15:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن الأمطار الأخيرة عززت الخزين المائي للبلاد بنسبة 10. وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية والتي تفاوتت بين المتوسطة إلى الغزيرة جدا وكانت محافظة دهوك أكثر المحافظات غزارة في الأمطار حيث وصل مجموع ما هطل في بعض مناطقها بحدود 300 ملم مما سبب حدوث سيول كبيرة في الوديان والمدن التابعة للمحافظة مما عزز الخزين الإستراتيجي للبلاد لتصبح نسبة الزيادة المتراكمة بالخزين 10‎‎ حيث ازداد الخزين المائي في سدود الموصل ودوكان ودربندخان وحمرين. ولفت البيان، إلى أن الأمطار ساهمت كذلك بتأمين رية كاملة للمحاصيل الزراعية في المحافظات كافة، ولغرض تعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية خلال فترة الصيف شرعت الوزارة بتحويل كميات من المياه باتجاه منخفض الثرثار. وإشار، إلى أن الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظات الجنوبية ساهمت بشكل كبير بإنعاش الأهوار مما انعكس إيجاباً على حياة القاطين فيها، موضحا، بأن نسب الزيادة المتراكمة في مساحات الإغمار لهذا العام وصلت إلى أكثر من 30‎ حيث شهدت بعض المناطق نسبة إغمار بلغت 50.