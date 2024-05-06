العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

2024-05-06 15:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أستقبل اليوم سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق نصير ممدوف، مبينا انه جرى خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وتدعيم آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية، وفي مجال الطاقة والاستثمار. واضاف ان اللقاء شهد تسليم دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي سيُعقد في أذربيجان في شهر تشرين الثاني المقبل. وتابع ان اللقاء تطرق ايضا الى الأوضاع في المنطقة، ومواصلة قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الوحشي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي والدول الكبرى مسؤوليتها في إيقاف هذا العدوان، والحفاظ على أرواح المدنيين.