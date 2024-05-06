2024-05-06 15:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، اليوم الاثنين، عزمه إطلاق 3 رحلات أسبوعياً بين الدمام والنجف الأشرف مباشرة. وقالت الشركة في بيان تلقته الاقتصاذ نيوز إنه تقرر إطلاق 3 رحلات مباشرة أسبوعية بين مدينتي الدمام والنجف الأشرف ابتداء من شهر حزيران المقبل، مبينة أن الحجز على الرحلات سيكون متاحاً على موقع الشركة في القريب. وأضافت أن ذلك يأتي بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تسيير رحلات من وإلى النجف الأشرف، مشيرة الى أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بالتوسع في شبكة الوجهات الداخلية والدولية ضمن ستراتيجيته نربط العالم بالمملكة، وبالتوازي مع الستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.