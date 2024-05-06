طبيب بيطري يفند علاقة العيد بالحمى النزفية في نينوى: هذا موسمها

2024-05-06 16:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فنّد طبيب بيطري في نينوى، يوم الاثنين، الشائعات التي تربط ظهور فيروس الحمى النزفية باقتراب عيد الأضحى، مؤكداً أن هذا الوقت من السنة هو موسم انتقال الفيروس بسبب الطقس.

وقال الطبيب البيطري عمر كشمولة في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب ظهور الحمى النزفية في هذه الأيام يعود إلى التغيرات في درجات الحرارة وكثرة الأمطار والرطوبة مما يؤدي إلى انتشار البعوض والقراد الناقل للفيروس".

وأضاف أن "الحمى النزفية مرض فيروسي ينتقل عن طريق الحشرات والقراد أو عن طريق دم الحيوان المصاب أثناء التعامل مع الذبيحة أو اللحوم ومن خلال تناول لحوم مصابة غير مطبوخة جيداً".

وبين كشمولة أن "فترة الحضانة للفيروس قد تستمر ما بين يومين إلى عشرة أيام، وقد لا تظهر أعراض للمرض أحياناً"، مشيراً إلى "عدم وجود لقاح للمرض، وظهور أعراض الإصابة على الحيوان نادرة أيضاً".

وينظر موصليون بعين الريبة لتوقيت ظهور الفيروس في مثل هذا الوقت من كل عام، وتحديداً قبل عيد الأضحى، ويشير البعض إلى أن ظهور المرض قد يكون مقصوداً بغية إفادة المجازر وحصر الذبائح داخلها.

وكانت دائرة صحة نينوى قد اعلنت يوم أمس الأحد، عن تسجيل حالة وفاة بمرض الحمى النزفية لمربي مواشي في مدينة الموصل.