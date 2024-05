2024-05-06 16:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الاثنين، بأن سجن الناصرية المركزي، نفذ احكام اعدام بحق ١١ مدانا بتهم الإرهاب. وقال المصدر ل”شبكة اخبار الناصرية”، إن “فريقاً أمنياً متخصصاً نفذ صباح اليوم حكم الاعدام بحق ١١ مداناً، داخل سجن الناصرية المركزي “. واوضح المصدر أن “المدانين صدرت...

The post الإعدام ل١١ مدانا بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.