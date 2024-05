2024-05-06 16:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية توقعت هيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الاثنين، ان تشهد المحافظة نشاط للرياح مثير للغبار خلال اليومين المقبلين اثر منخفض جوي قادم من البحر الأحمر . وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، انه من “المتوقع ان تزداد سرعة الرياح اليوم ويوم غد في مناطق محافظة ذي...

