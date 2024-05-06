مرور عام على تتويج ملك بريطانيا

2024-05-06 16:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

أمضى ملك بريطانيا تشارلز الثالث، عاما مليئا باللقاءات، وبعد تجديد صداقةِ بلاده مع فرنسا، دعا في مؤتمر المناخ المنعقدِ بـ"دبي" إلى اتخاذ خطوات جادةٍ لمواجهة تغير المناخ. مضى عام على تتويجِ الملك تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا . بعد التتويج، بعث الملك وزوجته الملكة كاميلا من شرفة قصر باكنغهام تحياتهما الى الحشود المتجمهرة أمام القصر الملكي. عَقد الملك تشارلز العديدَ من اللقاءات، وكان منهمكا جدا خلال هذا العام، وكانت رحلته الأولى إلى رومانيا، البلد الذي يحتل مكانة خاصة في قلبه. كلمة تشارلز الثالث خلال زيارته الى رومانيا " لقد جئت هنا لانني احب رومانيا، وثقافتها وفنونها وتراثها وتاريخها ومناظرها االطبيعية الشاسعة