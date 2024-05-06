توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف العراقي للتجارة وجايكا اليابانية

2024-05-06 16:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين،عن توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف العراقي للتجارة والوكالة اليابانية للتنمية الدولية. وقالت الوزارة في بيان " ان وزير التخطيط محمد علي تميم رعى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم مراسيم توقيع مذكرة للتفاهم بين المصرف العراقي للتجارة والوكالة اليابانية للتنمية (جايكا)". واضاف البيان ان "حفل التوقيع، حضره مستشار رئيس الوزراء محمد الدراجي، ورئيس المصرف العراقي للتجارة، وعدد من المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية، فيما حضرها عن الجانب الياباني ممثلو السفارة اليابانية في العراق، ووكالة (جايكا)". وأعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم ، أن القطاع المصرفي يشهد تطورات نوعية كبيرة. وقال العلاق خلال