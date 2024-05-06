2024-05-06 16:12:07 - المصدر: منصة إيشان

شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاثنين، على ضرورة نزع سلاح الجماعات “المعادية للثورة الإسلامية” وعدم تواجدها في الأراضي العراقية، فيما أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، التزام الإقليم بتنفيذ كامل الاتفاقية الأمنية الإيرانية – العراقية. وقال رئيسي خلال استقباله رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له إننا “نتوقع من الحكومة العراقية، وحكومة […]

ظهرت المقالة بارزاني لرئيسي: لا منطق في التعاون مع “كيان في أصعب أوضاعه” ضد إيران أولاً على Eishan.