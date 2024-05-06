2024-05-06 16:12:07 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الاثنين، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى تساقط للأمطار وارتفاع في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة، تكون غزيرة أحياناً في أقسامها الشرقية ،أما في المنطقة الجنوبية فسيكون […]

ظهرت المقالة طقس العراق: غيوم ثم أجواء صحوة مع ارتفاع بدرجات الحرارة أولاً على Eishan.