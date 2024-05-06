نيجيرفان بارزاني وعبداللهيان يبحثان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية

2024-05-06 16:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان يوم الاثنين مع حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران علاقات العراق وإقليم كوردستان مع جمهورية إيران الإسلامية.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، فقد أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين واستعرضا الأرضية والفرص المتاحة لزيادة الحركة التجارية ورفع حجم التبادل التجاري والأنشطة الاقتصادية وأعمال ومشاريع القطاع الخاص الإيراني في العراق وإقليم كوردستان.

وفي محور آخر للاجتماع، تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية العامة في العراق وإقليم كوردستان، وأحدث التطورات في المنطقة مع التشديد على حماية الاستقرار.

والتقى رئيس إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم مع المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي خلال زيارة رسمية يجريها للعاصمة طهران.

وأعلن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أنها تدعم وتتطلع بإيجابية لزيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى إيران.

قال ضياء الناصري مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة العراقية في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية تدعم الجهود من أجل تذليل العقبات وحل الاشكالات مع دول الجوار وبخاصة مع إيران، وننظر لهذه الزيارة بإيجابية كونها جاءت بعد استهداف السلاح الجوي الإيراني لاربيل بحجة وجود مقار مشبوهة ومخربين بحسب ما قيل في وسائل الإعلام".

وأضاف أن الحكومة تطلع لنتائج الزيارة بعد ختامها، وبيان الموقف الإيراني".

وبهذا الخصوص قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب لوكالة شفق نيوز، إن زيارة رئيس الإقليم تتمحور حول تطوير العلاقات الثنائية بين العراق واقليم كوردستان مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف أن "النهج الثابت لدى اقليم كوردستان وبالأخص لدى رئيس الإقليم بان كيان كوردستان هو دائما عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة وغير الجوار الحسن والاحترام المتبادل لا شيء آخر سيصدر تجاه أي دولة جارة".